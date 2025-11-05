Mudryak regina dell' opera col cuore a metà | L' Inter come Turandot ma il Kairat osa l' impossibile

Kazaka di nascita e milanese di adozione, è tra le cantanti liriche apprezzate al mondo e stasera si gode la sfida tra le sue due squadre: "Il freddo di San Siro per la voce può essere un problema, ma questa non me la perdo. Da noi gli sport nazionali sono altri, ma il Kairat è un orgoglio. E attenzione a Satpaev, bambino prodigio come me". 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Mudryak, regina dell'opera col cuore a metà: "L'Inter come Turandot, ma il Kairat osa l'impossibile"

