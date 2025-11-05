Mr Viaro Energy nei guai coni giudici di Sua Maestà

Il ceo più pagato del settore petrolifero del Regno Unito affronta accuse di falsificazione mentre cerca l'accordo con Shell. Un'inchiesta di Bloomberg ha ricostruito la controversa ascesa di Francesco Mazzagatti (nella foto), 39enne imprenditore calabrese e fondatore di Viaro Energy, oggi tra i manager più pagati del settore petrolifero britannico. I suoi guadagni nel 2024, pari a 27,6 milioni di sterline (36,2 milioni di dollari), sono stati più di tre volte superiori a quelli dell'amministratore delegato di Shell, Wael Sawan. Mazzagatti, che punta ad acquistare da Shell ed ExxonMobil il terminale di gas di Bacton, è però al centro di accuse di falsificazione e frode legate a presunti documenti bancari falsi usati in precedenti acquisizioni. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

