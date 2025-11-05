Moviola Inter Kairat la disamina di Calvarese sul rigore revocato all’Inter a seguito della grande giocata di Bisseck – VIDEO

di Dario Bartolucci Moviola Inter Kairat, Calvarese non ha dubbi sull’episodio del primo tempo: «Per me è rigore, il contatto su Bisseck è evidente». Tiene banco l’episodio del rigore revocato all’Inter nel primo tempo della sfida contro il Kairat Almaty, con protagonista Yann Bisseck. Al 18’, il difensore tedesco aveva conquistato un calcio di rigore dopo una splendida azione personale, ma la decisione è stata annullata dopo il controllo al VAR. Durante la diretta di Prime Video, l’ex arbitro Gianpaolo Calvarese ha analizzato con attenzione l’episodio, esprimendo un giudizio netto in disaccordo con la revisione: « Per me è rigore. 🔗 Leggi su Internews24.com

