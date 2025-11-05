Movida spostata dal Portello alla Fiera? Appe non ci sta | No a proposte improvvisate

«Serve equilibrio, non proposte improvvisate»: Appe Padova interviene sul dibattito relativo alla possibile “delocalizzazione” della movida dal quartiere Portello ai padiglioni della Fiera, sottolineando «la necessità di un approccio equilibrato e condiviso».«È giusto cercare un alleggerimento. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

