Movida quiete pubblica abusivismo | il bilancio della stagione estiva
LECCE – Il prefetto di Lecce, Natalino Manno, ha commentato con soddisfazione il bilancio del lavoro fatto nei mesi estivi sul tema della movida e della sicurezza, questioni particolarmente sentite nelle maggiori destinazioni turistiche del Salento.S’è trattato di un impegno che ha coinvolto le. 🔗 Leggi su Lecceprima.it
Napoli, controlli su movida e abusivismo commerciale - Continua l'azione di contrasto alla movida irregolare e all'abusivismo commerciale da parte della polizia locale di Napoli. Lo riporta ilmattino.it