Movida arriva l' ordinanza per regolamentare gli orari in alcune vie del centro storico di Napoli

Napolitoday.it | 5 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi ha firmato un’ordinanza per regolamentare gli orari della ‘movida’, specificamente nelle aree di via Domenico Capitelli, vico Quercia, vico II Quercia, via Nina Moscati, via Cisterna dell’Olio, vico II Cisterna dell’Olio e vico III Cisterna dell’Olio, nel. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

