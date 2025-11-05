Mounted Games Chiara Romanelli è Campionessa Italiana 2025

Lortica.it | 5 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Tortona (Al) – Si è concluso domenica 2 novembre il Campionato Italiano Individuale di Mounted Games, disciplina equestre caratterizzata da velocità, tecnica e stretta sintonia tra cavallo e cavaliere. A distinguersi nell’edizione 2025 è stata Chiara Romanelli, atleta aretina tesserata FISE con il Team Pacini, che si è aggiudicata il titolo italiano nella categoria Under 18 Pro. Dopo un intenso fine settimana di gare, Romanelli, in sella al Quarter Horse My Smart Boon, ha offerto una prova di grande solidità, precisione e controllo, imponendosi nella finale con una prestazione che le è valsa la prima posizione. 🔗 Leggi su Lortica.it

mounted games chiara romanelli 232 campionessa italiana 2025

© Lortica.it - Mounted Games, Chiara Romanelli è Campionessa Italiana 2025

Argomenti simili trattati di recente

Cerca Video su questo argomento: Mounted Games Chiara Romanelli