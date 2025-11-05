Motori addio ad Andrea de Adamich | ex pilota e telecronista di F1

Lutto nel mondo dell’automobilismo: è morto a 84 anni Andrea de Adamich. Ex pilota di Formula 1 e poi telecronista dopo l’addio alle gare, diventa campione di Formula 3 nel 1965. L’anno successivo con l’Alfa Romeo si laurea Campione Europeo Turismo nel '66 e nel '67. In Formula 1 approda nel 1968, correndo per Ferrari, McLaren, March, Surtees e Brabham. La carriera termina nel 1973 a Silverstone:. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Motori, addio ad Andrea de Adamich: ex pilota e telecronista di F1

