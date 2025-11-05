MotoGP Razgatlioglu | Non sarà una stagione facile seguirò Bulega nelle ultime due gare
Dopo aver conquistato il Mondiale Superbike 2025, Toprak Razgatioglu non vede l’ora di iniziare il suo percorso in MotoGP. Il turco ha firmato un contratto biennale per il 2026 con la Yamaha Prima Pramac, al termine del quale potrebbe anche essere promosso nel team Factory. Si tratta di un’occasione importante per uno dei piloti più vincenti della Superbike. Non sarà facile adeguarsi alla potenza e al mondo della MotoGP ma il turco sembra avere tutte le carte in regola per riuscire a farlo. Il tre volte campione della Superbike ha parlato ad EICMA del suo desiderio di guidare la nuova moto. Come riportato da corsedimoto. 🔗 Leggi su Oasport.it
