MotoGP Nicolò Bulega | Sono contento e allo stesso tempo teso per questo debutto

Nicolò Bulega | Sono contento e allo stesso tempo teso per questo debutto
Tutto pronto per il weekend del Gran Premio del Portogallo 2025, penultimo appuntamento del Motomondiale 2025. Sul circuito di Portimão, con la lotta per il titolo già decisa, l’attenzione sarà focalizzata soprattutto su Nicolò Bulega. Dopo l’infortunio di Marc Marquez e le due gare di Michele Pirro, Ducati ha scelto ora il reggiano per le ultime due prove della stagione. Dopo aver concluso in seconda posizione il Mondiale Superbike 2025 vinto da Toprak Razgatlioglu, l’italiano ora avrà l’occasione di scendere in pista con la Ducati Ufficiale, dopo aver positivamente concluso il recente test di Jerez. 🔗 Leggi su Oasport.it
