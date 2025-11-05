MotoGP Francesco Bagnaia | Lavoriamo per ritrovare a Portimao lo stesso feeling di Sepang
Quasi due settimane dopo il Gran Premio della Malesia, il circus del Motomondiale torna in Europa per affrontare l’ultimo doppio appuntamento della stagione 2025. Questo weekend, da venerdì 7 a domenica 9 novembre, il meraviglioso circuito di Portimao ospiterà il Gran Premio del Portogallo con Francesco Bagnaia che proverà a confermarsi uno dei protagonisti assoluti nelle posizioni di vertice dopo le prestazioni incoraggianti di Sepang. “ Sono tornato dalla Malesia con un po’ di amaro in bocca ma anche delle sensazioni positive. Sicuramente la gara di domenica non è finita nel migliore dei modi anche se siamo stati competitivi durante tutto il weekend. 🔗 Leggi su Oasport.it
