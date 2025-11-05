Mostra Suffragette italiane verso la cittadinanza
Lunedì 10 novembre ore 12? Inaugurazione della mostraSUFFRAGETTE ITALIANE VERSO LA CITTADINANZAa cura dell'Unione Femminile Nazionale e della Fondazione Anna Kuliscioff? Sindacato Patronato CGIL di PordenoneVia San Valentino 30, PordenoneLa mostra sarà visitabile da lunedì 10 novembre a venerdì. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it
News recenti che potrebbero piacerti
«Via Azzurra», al Museo Olimpico di Losanna la mostra dedicata all’Italia verso Milano Cortina 2026 - Dalle scarpe di Mennea alla tuta di Brignone, la mostra racconta 130 anni di passione olimpica italiana. Si legge su corriere.it
Poste Italiane celebra con una mostra i colombi viaggiatori - Con il lancio di un gruppo di volatili è stata inaugurata oggi a Trieste, al palazzo centrale di Poste Italiane, la mostra "Ali in missione: storie e segreti di colombi viaggiatori". ansa.it scrive