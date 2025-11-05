Mosca e Pechino sbattono in faccia a Trump un rapporto a prova di sanzioni

Ilfoglio.it | 5 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il primo ministro russo Mikhail Mishustin è stato accolto a Pechino per una visita magnificata sui media di Mosca come la prova della collaborazione florida fra Russia e Cina. La v. Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

mosca e pechino sbattono in faccia a trump un rapporto a prova di sanzioni

© Ilfoglio.it - Mosca e Pechino sbattono in faccia a Trump un rapporto a prova di sanzioni

Altre letture consigliate

mosca pechino sbattono facciaMosca e Pechino sbattono in faccia a Trump un rapporto a prova di sanzioni - Xi Jinping accoglie il premier russo Mishustin, parla di relazioni da salvaguardare e consolidare e dimostra che di aiutare a fare pressione sul Cremlino per far finire la guerra in Ucraina non ha int ... ilfoglio.it scrive

mosca pechino sbattono facciaMosca stringe con Pechino, Trump corteggia Xi: la nuova guerra fredda a tre potenze - La Russia rafforza i legami con la Cina dopo il vertice tra Trump e Xi. panorama.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Mosca Pechino Sbattono Faccia