Mosca e Pechino sbattono in faccia a Trump un rapporto a prova di sanzioni

Il primo ministro russo Mikhail Mishustin è stato accolto a Pechino per una visita magnificata sui media di Mosca come la prova della collaborazione florida fra Russia e Cina.

Mosca e Pechino sbattono in faccia a Trump un rapporto a prova di sanzioni - Xi Jinping accoglie il premier russo Mishustin, parla di relazioni da salvaguardare e consolidare e dimostra che di aiutare a fare pressione sul Cremlino per far finire la guerra in Ucraina non ha int ... ilfoglio.it scrive

Mosca stringe con Pechino, Trump corteggia Xi: la nuova guerra fredda a tre potenze - La Russia rafforza i legami con la Cina dopo il vertice tra Trump e Xi. panorama.it scrive