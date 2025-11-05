Morto Andrea de Adamich ex pilota F1 e volto noto della Tv

Milano, 5 novembre 2025 – Le sue prove di auto su Italia Uno a Grand Prix, trasmissione di approfondimento sul mondo dei motori di Italia Uno, lo avevano fatto diventare un “volto famigliare” negli anni Novanta. Ma Andrea de Adamich, morto oggi all’età di 84 anni, era stato anche un pilota di primo piano, fino ad arrivare alla guida di una vettura di Formula Uno e trasformando poi la sua passione per i motori in un’attività imprenditoriale di successo. A darne la notizia il sito si Sportmediaset, Mediaset che per anni è stata la sua casa. "Il friulano, che aveva debuttato nelle competizioni automobilistiche nel 1962, ha avuto una carriera ricca di successi. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Morto Andrea de Adamich, ex pilota F1 e volto noto della Tv

Argomenti simili trattati di recente

Andrea de Adamich, morto l'ex pilota di Formula 1 e noto telecronista - facebook.com Vai su Facebook

È morto Andrea De Adamich, ex pilota e telecronista di Formula Uno: aveva 84 anni - È morto all’età di 84 anni Andrea De Adamich, ex pilota di Formula 1 e volto noto delle reti Mediaset per le quali commentava le gare automobilistiche. Riporta tpi.it

E' morto Andrea de Adamich, volto Mediaset ed ex pilota F1: aveva 84 anni - Corse cinque stagioni in Formula 1 con Ferrari, McLaren, March, Surtees e Brabham ... Scrive msn.com

Formula 1. Andrea De Adamich è morto: aveva 84 anni - Andrea De Adamich, ex pilota di Formula 1 e storico volto televisivo, è morto a 84 anni ... automoto.it scrive