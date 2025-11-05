Morto Andrea De Adamich ex pilota di F1 e conduttore di Grand Prix | annunciò la prima vittoria di Schumacher con la Ferrari

Il 2 giugno 2022 viene poi nominato Commendatore dell'Ordine al merito della Repubblica italiana. Nello stesso anno gli viene affidata anche la conduzione degli studi che precedevano e seguivano i Gran Premi del Motomondiale trasmessi su Italia 1.

