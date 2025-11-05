Morto Andrea de Adamich da Ferrari e Alfa Romeo alle cronache Mediaset | di recente era stato operato

Il mondo dei motori è in lutto per la scomparsa di Andrea de Adamich, figura leggendaria dell’automobilismo italiano morto all’età di 84 anni. Nato a Trieste il 20 ottobre 1941, de Adamich ha lasciato un’impronta indelebile nella storia della Formula 1, del turismo italiano e della comunicazione sportiva televisiva. Le cause della morte non sono state rese note, ma il Corriere spiega che di recente aveva subito un intervento all’anca. Lascia una moglie, Sofia, sposata in seconde nozze nel 2010. La carriera di de Adamich in pista è stata caratterizzata da una versatilità straordinaria. Ha corso per cinque stagioni in Formula 1, vestendo i colori di scuderie prestigiose come Ferrari, McLaren, March, Surtees e Brabham. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

