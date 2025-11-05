Morto Andrea de Adamich aveva 84 anni | ex pilota di Formula 1 e celebre telecronista

Ha guidato la Ferrari, la McLaren e la Brabham. È stato un simbolo dell’ Alfa Romeo. È stato la voce delle corse in tv per quasi tre decenni. Il mondo italiano dei motori perde oggi un mito, Andrea de Adamich. L’ex pilota di Formula 1 aveva 84 anni. A dare la notizia proprio Mediaset, la rete di cui era diventato volto noto ricoprendo il ruolo di telecronista dal 1978 al 2009 insieme a Guido Schittone. Prima e oltre la tv però c’è stata soprattutto la pista, una carriera ricca di successi. De Adamich, nato a Trieste, debutta nelle competizioni nel 1962 e tre anni dopo vince il titolo italiano di Formula 3. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Morto Andrea de Adamich, aveva 84 anni: ex pilota di Formula 1 e celebre telecronista

Leggi anche questi approfondimenti

Andrea de Adamich, morto l'ex pilota di Formula 1 e noto telecronista - facebook.com Vai su Facebook

È morto Andrea De Adamich, ex pilota e telecronista di Formula Uno: aveva 84 anni - È morto all’età di 84 anni Andrea De Adamich, ex pilota di Formula 1 e volto noto delle reti Mediaset per le quali commentava le gare automobilistiche. Secondo tpi.it

Addio ad Andrea de Adamich, cuore Alfa Romeo - Il campione friulano, celebre telecronista televisivo, aveva da poco compiuto 84 anni. Segnala quattroruote.it

Formula 1. Andrea De Adamich è morto: aveva 84 anni - Andrea De Adamich, ex pilota di Formula 1 e storico volto televisivo, è morto a 84 anni ... Da automoto.it