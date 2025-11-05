Morto Andrea De Adamich addio al volto storico Mediaset di Formula 1 e motori

Se ne va un volto iconico della Tv anni Novanta. Andrea De Adamich è morto all'età di 84 anni. Dopo una lunga carriera sportiva alla guida, ha raccontato il mondo dei motori sulle reti Mediaset, realizzando programmi come Gran Prix e Fuori Giri, oltre a prestare la sua voce per molti videogiochi. 🔗 Leggi su Fanpage.it

