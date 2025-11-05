Morto a 85 anni Annibale Marini | fu presidente della Consulta e membro del Csm Il cordoglio delle istituzioni
È morto a Roma a 85 anni Annibale Marini, giudice della Corte costituzionale dal 1997 al 2006 e presidente dell’organo negli ultimi mesi del mandato. Professore ordinario di Diritto civile all’università di Roma Tor Vergata, fu eletto alla Consulta dal Parlamento in seduta comune; tra il 2010 e il 2014 è stato anche membro laico del Consiglio superiore della magistratura, nominato sempre dalle Camere su indicazione del Popolo delle libertà. Suo figlio Francesco Saverio Marini, ordinario di Diritto pubblico sempre a Tor Vergata, è stato consigliere giuridico della premier Giorgia Meloni ed è stato eletto a sua volta giudice costituzionale – in quota Fratelli d’Italia – lo scorso febbraio. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
