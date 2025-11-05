Morti tutti e due a pochi giorni di distanza Tragedia nello sport italiano | è giallo disposta l’autopsia

La corsa era la loro passione, quella che li aveva fatti incontrare e unire nella stessa squadra. Due vite intrecciate dal sacrificio, dalla fatica e dalla gioia condivisa di tagliare insieme i traguardi. Ora, a pochi giorni di distanza, il destino li ha accomunati anche nella morte. Dopo la scomparsa improvvisa della runner veronese Anna Zilio, 39 anni, trovata senza vita nella sua casa di Verona lo scorso 13 ottobre, è morto anche Alberto Zordan, 48 anni, maratoneta di Sovizzo e suo compagno di squadra nel Team Km Sport. Leggi anche: Pistola in faccia al calciatore della Nazionale italiana: aggressione shock, terrore Un’altra perdita nel Team Km Sport. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - “Morti tutti e due, a pochi giorni di distanza”. Tragedia nello sport italiano: è giallo, disposta l’autopsia

