Morti sul lavoro nel Veronese | 20 in nove mesi il 33% in più in un anno
Il Veneto si conferma tra le regioni più colpite in Italia dal dramma delle morti sul lavoro. Nei primi nove mesi del 2025 si contano 87 vittime, contro le 53 registrate nello stesso periodo del 2024: un incremento del 64,2% che colloca la regione al secondo posto a livello nazionale, preceduta. 🔗 Leggi su Veronasera.it
