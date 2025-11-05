Morti sul lavoro maglia nera per la Lombardia | 73 vittime in nove mesi
Sono 784 le vittime sul lavoro in Italia nei primi nove mesi dell'anno. A settembre maglia nera ancora per la Lombardia, dove sono state 73 le vittime in occasione di lavoro. Secondo posto per il Veneto (60) e terzo per la Campania (57). A confermalo sono i dati dell'Osservatorio Sicurezza sul. 🔗 Leggi su Milanotoday.it
"Basta morti sul lavoro", si legge sullo striscione arancione alla testa della fiaccolata per Octay Stroici, in via dei Fori Imperiali, a cui hanno partecipato un centinaio di persone, fra cui il sindaco Roberto Gualtieri. Il lungo silenzio è stato interrotto da un grido, un - facebook.com Vai su Facebook
VITTIME Lavoro, emergenza senza fine: 784 le vittime nei primi nove mesi del 2025 - Nei primi nove mesi del 2025 si contano 784 vittime sul lavoro, otto in più rispetto allo stesso periodo del 2024 ... Riporta statoquotidiano.it
Morti sul lavoro: Italia, nei primi nove mesi 2025 in aumento rispetto allo stesso periodo 2024 La vittima di Torre dei Conti, la figlia vive in Puglia - Ha suscitato il cordoglio generale la morte dell’operaio 66enne Octav, sepolto sotto le macerie di Torre dei Conti a Roma. Si legge su noinotizie.it
Aumentano i morti sul lavoro - I dati diffusi dell’Osservatorio Vega registrano una crescita in quasi tutte le regioni d’Italia. Come scrive ciociariaoggi.it