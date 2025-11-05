Morti sul lavoro maglia nera per la Lombardia | 73 vittime in nove mesi

Sono 784 le vittime sul lavoro in Italia nei primi nove mesi dell'anno. A settembre maglia nera ancora per la Lombardia, dove sono state 73 le vittime in occasione di lavoro. Secondo posto per il Veneto (60) e terzo per la Campania (57). A confermalo sono i dati dell'Osservatorio Sicurezza sul. 🔗 Leggi su Milanotoday.it