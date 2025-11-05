Morti sul lavoro l' Abruzzo resta in zona arancione | Chieti registra un decesso nel 2025
La sicurezza sul lavoro continua a essere un’emergenza in Italia e l’Abruzzo non fa eccezione. Nei primi nove mesi del 2025, sono state 14 le vittime registrate in regione per infortuni mortali accaduti durante l’attività lavorativa. È quanto emerge dall’ultimo report dell’Osservatorio Sicurezza. 🔗 Leggi su Chietitoday.it
