Tempo di lettura: 3 minuti L’Italia continua a contare i propri morti sul lavoro. Nei primi nove mesi del 2025 le vittime sono 784, otto in più rispetto allo stesso periodo del 2024. Un bilancio drammatico che conferma la persistenza di una vera e propria emergenza nazionale. Secondo i dati dell’Osservatorio Sicurezza sul Lavoro e Ambiente Vega Engineering, da gennaio a settembre sono stati 575 i decessi in occasione di lavoro e 209 quelli in itinere, avvenuti cioè nel tragitto casa-lavoro. Oltre la metà del Paese è ancora in zona rossa o arancione per rischio infortunistico. Le regioni più colpite restano Lombardia, Veneto, Campania, Piemonte ed Emilia-Romagna. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Morti sul lavoro, emergenza senza fine: Campania tra le regioni più colpite