Morti sul lavoro | 7 casi nel Foggiano ' zona rossa' per rischio
L'ultimo caso, nel Foggiano, è avvenuto solo poche settimane fa, a fine ottobre: un operaio edile di 62 anni, Matteo Di Perna, è deceduto dopo un volo di circa 4 metri dopo essere scivolato da un ponteggio in allestimento nel centro di Carpino, sul Gargano. Si tratta del 7° incidente mortale sul. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it
Scopri altri approfondimenti
"Basta morti sul lavoro", si legge sullo striscione arancione alla testa della fiaccolata per Octay Stroici, in via dei Fori Imperiali, a cui hanno partecipato un centinaio di persone, fra cui il sindaco Roberto Gualtieri. Il lungo silenzio è stato interrotto da un grido, un - facebook.com Vai su Facebook
Morti sul lavoro: emergenza senza fine, da gennaio a settembre 784 vittime - In nove mesi si contano 575 infortuni mortali in occasione di lavoro e 209 in itinere. Secondo msn.com
Due morti sul lavoro, operaio schiacciato da una ruspa e un altro coinvolto in un’esplosione - Nella città ligure, in provincia di Imperia, un operaio di 58 anni ha perso la vita mentre lavorava in un cantiere. Lo riporta ilfattoquotidiano.it
Inail, in 8 mesi 674 denunce di morti sul lavoro - Nei primi otto mesi dell'anno, i casi di infortuni mortali (esclusi gli studenti) denunciati all'Inail sono stati in totale 674, con un calo di quelli "in occasione di lavoro" ed un aumento di quelli ... Si legge su ansa.it