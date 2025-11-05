Morti e dispersi in Nepal Messner durissimo | Oggi per l’Everest basta andare in agenzia viaggi Io ho interrotto metà delle spedizioni

«Ormai per salire sull’Everest si può andare in un’agenzia di viaggi e comprare un tour. La montagna resta un maestro molto severo, ma il rispetto per lei è diminuito». Sulle tre vittime e i sette dispersi italiani nei monti dell’Himalaya una delle voci più autorevoli è quella di Reinhold Messner, il primo alpinista nella storia a scalare tutti gli Ottomila. L’81enne ha prima espresso il suo cordoglio per le vittime con un post su Instagram, poi in un’intervista concessa al Corriere ha criticato il nuovo sistema-montagna, che sembra premiare un turismo incosciente e non educato ai rischi delle vette: «Non è solo colpa del riscaldamento globale». 🔗 Leggi su Open.online

