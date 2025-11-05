Morte Giorgio Forattini il mio amico ha reso il mondo un posto migliore a colpo di matita mi spiace non averti salutato prima

Quante vignette Forattini mi ha dedicato, prendendomi per il culo! Le ho trovate tutte brillanti. Dietro quelle caricature non c'era cattiveria, ma c'erano intelligenza, affetto e una libertà sconfinata, che ci è oramai preclusa, perché ci richiederebbe un coraggio che forse non possediamo più. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Morte Giorgio Forattini, il mio amico ha reso il mondo un posto migliore a colpo di matita, mi spiace non averti salutato prima

