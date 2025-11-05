Morte di Moussa Diarra chiesta archiviazione per il poliziotto indagato
La Procura della Repubblica di Verona ha depositato oggi, 5 novembre, la richiesta di archiviazione nei confronti del poliziotto indagato per la morte di Moussa Diarra, avvenuta il 20 ottobre 2024 davanti alla stazione ferroviaria di Verona Porta Nuova.Secondo quanto reso noto dal procuratore. 🔗 Leggi su Veronasera.it
