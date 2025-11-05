Morte di Davide Piampiano I legali della famiglia chiedono la consulenza con realtà immersiva

Nuovo processo, davanti al gup di Firenze, per la morte di Davide Piampiano. Piero Fabbri, che sarà giudicato con rito abbreviato, è accusato di omicidio colposo, con l’aggravante della colpa cosciente, per aver sparato e ucciso, durante una battuta di caccia al cinghiale, il giovane amico. L’episodio, che risale all’11 gennaio 2023, si era verificato al Fosso delle Carceri, sul monte Subasio. Il nuovo procedimento si è aperto dopo che, a luglio, era stata respinta la richiesta di patteggiamento, avanzata dalla difesa di Fabbri, assistito dall’avvocato Luca Maori, che chiedeva di accordare una condanna a tre anni da scontare fuori dal carcere, eseguendo lavori di pubblica utilità. 🔗 Leggi su Lanazione.it

