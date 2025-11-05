Mortal Kombat 2 | le fatality saranno molto brutali!

La star di Mortal Kombat 2, Lewis Tan, esalta le vittime a venire, avvertendo il pubblico che i loro beniamini potrebbero non uscirne vivi. Sequel del reboot del 2021, l’imminente adattamento videoludico di Mortal Kombat è destinato a introdurre diversi nuovi personaggi mentre l’Earthrealm affronta la distruzione per mano di Shao Kahn ( Martyn Ford ). Tan, che torna nei panni di Cole Young, racconta a ComicBook.com che questa lotta per l’Earthrealm provocherà una serie di vittime scioccanti e raccapriccianti. Secondo la star, nessun personaggio è off limits per la morte in Mortal Kombat 2, e pensa che alcuni spettatori potrebbero arrabbiarsi. 🔗 Leggi su Cinefilos.it