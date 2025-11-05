Morta schiacciata da una palma | il perito Aveva le radici marce

Genovatoday.it | 5 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La palma che lo scorso 12 marzo, in pieno centro a Genova, travolse e uccise Francesca Testino aveva le radici marce, ma “non è stato individuato un unico microorganismo fitopatogeno”. È quanto emerge dalle prime conclusioni del perito nominato dal tribunale, l’agronomo Fabrizio Cinelli, docente. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

