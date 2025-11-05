Morgan e Angelica Schiatti siamo a una svolta importante | ecco cosa è successo in tribunale

Nuovo capitolo nella lunga e complessa vicenda giudiziaria tra Morgan e la sua ex compagna Angelica Schiatti. Il caso, seguito ormai da tempo, ha avuto un importante sviluppo durante l'udienza del 4 novembre presso il Tribunale di Lecco. Al centro della controversia, le accuse rivolte al cantautore di atti persecutori e diffamazione aggravata, legate ad alcuni messaggi resi pubblici in una chat di gruppo. Quella che sembrava poter essere una chiusura pacifica si è invece trasformata in un inatteso colpo di scena. Angelica Schiatti rifiuta il risarcimento di Morgan. Durante l'udienza, Morgan – tramite i propri legali – ha presentato un assegno circolare da 100mila euro come risarcimento nei confronti dell'ex compagna, nel tentativo di chiudere la vicenda prima dell'apertura del dibattimento.

