Morgan Angelica Schiatti ha rifiutato di ritirare la denuncia | si va avanti con il processo

Dopo aver rifiutato la giustizia riparativa, Angelica Schiatti ha rifiutato anche il risarcimento danni: vuole portare Morgan al processo. Le accuse che pesano su di lui sono atti persecutori e diffamazione aggravata. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Morgan, Angelica Schiatti ha rifiutato di ritirare la denuncia: si va avanti con il processo

