Morgan a processo per stalking offre 100mila euro di risarcimento all’ex Angelica Schiatti che rifiuta

Metropolitanmagazine.it | 5 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante l’ultima udienza al Tribunale di Lecco, la difesa di Morgan ha prodotto un assegno circolare da 100mila euro come proposta di risarcimento, nel tentativo di chiudere la vicenda giudiziaria. La somma rappresenta quasi sette volte l’offerta iniziale di 15mila euro che aveva contribuito al fallimento del percorso di giustizia riparativa nei mesi scorsi. Nonostante l’entità della cifra, Angelica Schiatti ha confermato la sua volontà di non ritirare la querela e di proseguire con il dibattimento. Le accuse nei confronti di Morgan – in esame al Tribunale di Lecco – sono di atti persecutori e di diffamazione aggravata, per una serie di messaggi pubblicati su una chat di gruppo. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

morgan a processo per stalking offre 100mila euro di risarcimento all8217ex angelica schiatti che rifiuta

© Metropolitanmagazine.it - Morgan, a processo per stalking, offre 100mila euro di risarcimento all’ex Angelica Schiatti (che rifiuta)

Leggi anche questi approfondimenti

morgan processo stalking offreProcesso stalking, Morgan offre 100mila euro ma Angelica Schiatti rifiuta: si torna in aula - La cantautrice di Merate non ritira la querela nonostante l'assegno circolare prodotto in aula. Si legge su leccotoday.it

Morgan, a processo per stalking, offre 100mila euro di risarcimento alla ex Angelica Schiatti. Lei rifiuta - sono di atti persecutori e di diffamazione aggravata, per una serie di messaggi pubblicati su una chat di gruppo ... Si legge su today.it

morgan processo stalking offreProcesso a Morgan per stalking, i soldi non bastano: la decisione dell’ex Angelica Schiatti - Angelica Schiatti non ritira la querela contro Morgan: accetta 100mila euro solo come acconto. monza-news.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Morgan Processo Stalking Offre