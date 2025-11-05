Morgan a processo per stalking offre 100mila euro di risarcimento all’ex Angelica Schiatti che rifiuta

Durante l’ultima udienza al Tribunale di Lecco, la difesa di Morgan ha prodotto un assegno circolare da 100mila euro come proposta di risarcimento, nel tentativo di chiudere la vicenda giudiziaria. La somma rappresenta quasi sette volte l’offerta iniziale di 15mila euro che aveva contribuito al fallimento del percorso di giustizia riparativa nei mesi scorsi. Nonostante l’entità della cifra, Angelica Schiatti ha confermato la sua volontà di non ritirare la querela e di proseguire con il dibattimento. Le accuse nei confronti di Morgan – in esame al Tribunale di Lecco – sono di atti persecutori e di diffamazione aggravata, per una serie di messaggi pubblicati su una chat di gruppo. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

