Angelica Schiatti ha deciso, non ritirerà la querela nei confronti di Morgan e continuerà con il processo per stalking che vede coinvolto il cantante. Morgan a processo per stalking. Secondo quanto riporta l’Ansa, Angelica Schiatti, musicista ed ex di Morgan, ha rifiutato di ritirare la querela nei confronti del cantante e di andare avanti con il processo. Una scelta – legittima – fatta nonostante la proposta di un risarcimento di 100 mila euro con assegno circolare che è stato prodotto in udienza. Morgan, come è noto, è accusato di atti persecutori e diffamazione aggravata. L’udienza si è tenuta presso il Tribunale di Lecco ed è stata rinviata, dopo questi sviluppi, a dicembre. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Morgan a processo per stalking: l’ex Angelica Schiatti rifiuta il risarcimento da 100mila euro