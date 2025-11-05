Morbegno inaugurata la nuova Piazza della Vittoria a Campovico | Luogo di memoria incontro e comunità
Dopo oltre vent’anni di attesa, la frazione di Campovico ha finalmente la sua nuova Piazza della Vittoria. La cerimonia d’inaugurazione si è tenuta in concomitanza con la Giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate, alla presenza di numerosi cittadini, studenti, rappresentanti delle. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it
Leggi anche questi approfondimenti
La Provincia Unica TV. . L'amministrazione comunale di Morbegno rimette a nuovo la piazza principale di Campovico. È stata sistemata la pavimentazione e i nuovi accessi pedonali - facebook.com Vai su Facebook
Certaldo, inaugurata la "nuova" piazza Boccaccio - Perché a tenere il discorso, durante la prima fu Giosuè Carducci. Si legge su lanazione.it