Morbegno inaugurata la nuova Piazza della Vittoria a Campovico | Luogo di memoria incontro e comunità

Sondriotoday.it | 5 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo oltre vent’anni di attesa, la frazione di Campovico ha finalmente la sua nuova Piazza della Vittoria. La cerimonia d’inaugurazione si è tenuta in concomitanza con la Giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate, alla presenza di numerosi cittadini, studenti, rappresentanti delle. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it

Immagine generica

