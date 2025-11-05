' Montopoli si racconta' | nasce il festival degli autori locali

Pisatoday.it | 5 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Montopoli si racconta’. Venerdì 14 e sabato 15 novembre a Montopoli si terrà la prima edizione del festival dedicato alle voci e alle parole di autori e autrici del territorio. Una rassegna che nasce da una manifestazione di interesse pubblicata in primavera e volta scoprire le penne di. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

