Montevarchi Scomparso L’Artista dei Legni
Arezzo, 05 novembre 2025 – È scomparso ieri all’età di 96 anni Giuseppe Setti, conosciuto da tutti come l’“artista dei legni”, per la straordinaria capacità di trasformare il legno in opere capaci di unire forza, spiritualità e poesia. Autore di quadri-sculture e sculture monumentali che spaziano dal mondo naturale alle figure sacre, Setti amava definire le sue creazioni semplicemente “i miei legni”, perché, come raccontava, “parlano da soli, al cuore delle persone”. Nato a Montevarchi il 28 novembre 1929, ha sempre vissuto nella sua città, dove per anni ha affiancato all’attività artistica la conduzione della piccola impresa edile e di movimento terra di famiglia. 🔗 Leggi su Lanazione.it
