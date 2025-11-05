Montespertoli cade da tre metri mentre lavora | trasportato in ospedale in codice rosso

Montespertoli (Firenze), 5 novembre 2025 – Ancora un incidente sul lavoro: un uomo è caduto da un'altezza di circa tre metri nella tarda mattinata di oggi a Montespertoli (Firenze). L'infortunio sul lavoro è avvenuto intorno alle ore 11.30 nella frazione di Baccaiano. Da quanto appreso l'uomo avrebbe riportato nella caduta vari traumi ed è stato trasportato in codice rosso all'ospedale San Giuseppe di Empoli. . 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Montespertoli, cade da tre metri mentre lavora: trasportato in ospedale in codice rosso

