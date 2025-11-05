Montenegro su Serbia giù Il bollettino europeo sui Paesi balcanici

Formiche.net | 5 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Promossi, bocciati e rimandati, nella consapevolezza che la grande scommessa della riunificazione balcanica per essere vinta necessita di uno sforzo corale, accanto ad un piglio decisionale da statisti. La Commissione europea ha dato i voti ai Paesi balcanici, all’interno di un complessivo momento di ricognizione sui progressi dei singoli potenziali nuovi membri. Albania, Montenegro, Bosnia-Erzegovina, Kosovo, Serbia e Nord Macedonia presentano macro differenze in vari capitoli: segno che il lavoro da fare è ancora molto, soprattutto alla voce legalità, democrazia, libertà e lotta alla corruzione. 🔗 Leggi su Formiche.net

montenegro su serbia gi249 il bollettino europeo sui paesi balcanici

© Formiche.net - Montenegro su, Serbia giù. Il bollettino europeo sui Paesi balcanici

Approfondisci con queste news

Una gara per la storia, Montenegro e Serbia avversarie in Nations League - Oggi in Nations League la prima sfida assoluta tra Montenegro e Serbia da quando la Confederazione dei due Stati ha cessato di esistere nel 2006 Montenegro e Serbia in campo a Podgorica per la Nations ... Secondo gianlucadimarzio.com

Montenegro-Serbia, le formazioni ufficiali: sette 'italiani' in campo - 2): Mijatovic; Vujacic, Savic, Tomasevic; Vesovic, Savicevic, Scekic ... Si legge su calciomercato.com

Cerca Video su questo argomento: Montenegro Serbia Gi249 Bollettino