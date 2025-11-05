Montenegro su Serbia giù Il bollettino europeo sui Paesi balcanici

Promossi, bocciati e rimandati, nella consapevolezza che la grande scommessa della riunificazione balcanica per essere vinta necessita di uno sforzo corale, accanto ad un piglio decisionale da statisti. La Commissione europea ha dato i voti ai Paesi balcanici, all’interno di un complessivo momento di ricognizione sui progressi dei singoli potenziali nuovi membri. Albania, Montenegro, Bosnia-Erzegovina, Kosovo, Serbia e Nord Macedonia presentano macro differenze in vari capitoli: segno che il lavoro da fare è ancora molto, soprattutto alla voce legalità, democrazia, libertà e lotta alla corruzione. 🔗 Leggi su Formiche.net © Formiche.net - Montenegro su, Serbia giù. Il bollettino europeo sui Paesi balcanici

Il check-up annuale della Commissione europea sullo stato di avanzamento del processo di adesione dei Paesi candidati è ampiamente positivo per Moldova, Ucraina, Albania e Montenegro, meno per Serbia e Georgia

Pagelle Ue a chi vuole entrare: Montenegro in pole. Progressi in Ucraina, non in Georgia e Serbia

