Montecorvino Pugliano l’ex centro vaccini diventa poliambulatorio

Tempo di lettura: < 1 minuto Verrà intitolata alla memoria dell'insegnante "Lucia Raimo" il nuovo Poliambulatorio gestito dal distretto sanitario ASL 68 e situato in via Lombardia, nella frazione di Bivio Pratole a Montecorvino Pugliano. La cerimonia è in programma alle 16 di martedì 11 novembre e parteciperà anche il presidente della regione Campania Vincenzo De Luca. Il Comune di Montecorvino Pugliano, su input del sindaco Alessandro Chiola, ha messo a disposizione la struttura e ne ha curato la riqualificazione con propri fondi; dall'altro, l'Asl contribuirà a dotare la struttura di attrezzature e personale in maniera tale che il Poliambulatorio potesse rispondere alle esigenze sanitarie della cittadinanza.

