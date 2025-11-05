Montecitorio question time con il ministro Lollobrigida
ROMA – Si svolgerà oggi, 5 novembre, alle ore 15 il question time trasmesso dalla Rai in diretta televisiva dall’Aula di Montecitorio, a cura di Rai Parlamento. Il ministro per i Rapporti con il Parlamento, Luca Ciriani, risponderà a un’interrogazione – rivolta al ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti – sulle iniziative urgenti in relazione all’emergenza abitativa (Santillo – M5S). Il ministro dell’Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, Francesco Lollobrigida, risponderà a interrogazioni sulle iniziative a sostegno delle imprese agroalimentari in relazione alle conseguenze derivanti dall’applicazione dei dazi statunitensi (Forattini – PD-IDP); sui risultati del bando di selezione dei volontari per il servizio civile agricolo e iniziative volte a favorire il lavoro dei giovani nel settore agricolo (Lupi – NM(N-C-U-I)M-CP); sulle ulteriori iniziative volte a garantire il più ampio sostegno finanziario al comparto agricolo, con particolare riferimento al ruolo di Agea (Bignami – FDI). 🔗 Leggi su Lopinionista.it
