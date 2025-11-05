Montalcino scomparsa una ragazza

"Sono in corso le ricerche di Viktoria Peroni, 20 anni, studentessa residente a Montalcino scomparsa da ieri.Chiunque abbia informazioni è invitato a contattare immediatamente il numero unico per le emergenze della Regione Toscana 112. Le operazioni vedono impegnati sistema regionale di. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

