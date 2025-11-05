Montalcino scomparsa una ragazza
"Sono in corso le ricerche di Viktoria Peroni, 20 anni, studentessa residente a Montalcino scomparsa da ieri.Chiunque abbia informazioni è invitato a contattare immediatamente il numero unico per le emergenze della Regione Toscana 112. Le operazioni vedono impegnati sistema regionale di. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it
URGENTE Se vedi questo post condividilo. Grazie! [04.11-21:30] Si cercano informazioni su una giovane donna (20 anni) scomparsa il 04.11.2025 da Montalcino (Siena) Viktoria è alta 170 cm, capelli castani chiari, occhi celesti. Indossa una giacca ne - X Vai su X
Vigili del Fuoco, Carabinieri e volontari impegnati da ore nelle ricerche di una giovane scomparsa a #Montalcino: in campo unità cinofile, elicottero Drago e squadre specializzate TAS - facebook.com Vai su Facebook
MONTALCINO: UN’ALTRA RAGAZZA SCOMPARSA NEL NULLA. SI CHIAMA VIKTORIA, HA 20 ANNI. - Ad una settimana esatta dalla scomparsa a Monteroni d'Arbia della 24enne Miriam Oliviero, trovata morta 2 giorni ... Come scrive primapaginachiusi.it
Ricerche incessanti ma la ragazza scomparsa non si trova - MONTALCINO: Per tutta la notte le squadre hanno proseguito nelle battute per rintracciare la giovane che si è allontanata senza il telefono cellulare ... Riporta toscanamedianews.it
Scomparsa ragazza di 20 anni, ricerche a tutto campo - Vigili del fuoco e volontari al lavoro senza sosta per rintracciare Viktoria Peroni, studentessa di Montalcino. Lo riporta rainews.it