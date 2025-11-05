montalcino scompare una 20enne battute nei boschi e droni in azione

di Massimo Cherubini MONTALCINO Si allontana volontariamente da casa, i genitori, non vedendola tornare, si rivolgono ai carabinieri della compagnia di Montalcino dove Viktoria Peroni risiede. E’ scomparsa da ieri mattina e sono state subito attivate le ricerche che si concentrano nella zona "Acquabona" dove la giovane si sarebbe diretta. Siamo sopra alla sede della caserma, ai bordi della Provinciale che scende verso Sant’Angelo in Colle. In breve in quest’area confluiscono tanti uomini. Dai carabinieri ai vigili del fuoco del locale distaccamento, da quelli del personale TAS (topografica applicata al soccorso), dai radioamatori, agli uomini della Protezione Civile, dai tanti volontari, agli uomini della Municipale. 🔗 Leggi su Lanazione.it

