Montagna morto escursionista disperso

11.26 E' stato ritrovato l'escursionista di 72 anni residente nel Goriziano, I suoi familiari avevano lanciato un Sos di mancato rientro a casa. La vittima aveva comunicato alla moglie il percorso che intendeva seguire e le aveva inviato una foto da Forcella Cormalina, poco sotto Casera Val,Udine, a 1.780 metri di quota. Voleva chiudere un anello passando per le Cave e rientrare alla Sella. Poco dopo il cellulare risultava irraggiungibile. Subito i soccorsi: trovata l'auto del disperso, poi lui, morto forse per un malore. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

