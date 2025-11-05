monsterland sequestrate pasticche e cocaina

Oltre 120 involucri tra cocaina, hashish, marijuana sequestrati assieme a 47 pasticche di metanfetamine. Il tutto per un controvalore totale di circa 12mila euro. È il bilancio dei controlli portati avanti dalla Guardia di finanza, nei pressi dell’uscita casello autostradale della A14, la sera di Halloween prima del Monsterland Festival in Autodromo. Ieri le Fiamme gialle del comando provinciale di Bologna hanno fatto sapere di aver controllato, nella circostanza, più di 50 mezzi di trasporto tra bus, automobili e minivan e oltre 800 persone di età principalmente compresa nella fascia tra i 18 i 25 anni. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

