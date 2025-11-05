Monreale l’arcivescovo Isacchi inaugura il nuovo consultorio diocesano | Supporto psicologico gratuito per le famiglie
MONREALE – Il prossimo lunedì 24 Novembre alle ore 17:30, Mons. Gualtiero Isacchi, Arcivescovo di Monreale, inaugurerà il nuovo CONSULTORIO DIOCESANO FAMILIARE "San Carlo Borromeo", benedicendo i locali in via Antonio Veneziano 98 a Monreale. Sarà questa l'occasione per invitare tutti a partecipare alla TAVOLA ROTONDA, immediatamente dopo, alle ore 18:00, nella sala del Palazzo Arcivescovile del complesso monumentale del Duomo di .
