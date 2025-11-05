Mondo dello sport in lutto se ne va a 84 anni | era amatissimo in TV

Il mondo del giornalismo sportivo e dell’automobilismo piange Andrea De Adamich, scomparso all’età di 84 anni. Ex pilota di Formula 1 e volto storico delle telecronache televisive, De Adamich ha rappresentato per decenni una delle voci più riconoscibili e autorevoli del motorsport italiano. La sua scomparsa lascia un grande vuoto tra gli appassionati e i colleghi che hanno condiviso con lui la passione per le corse e per il racconto sportivo. Lo sport saluta De Adamich – ANSA – rompipallone.it Dalla pista alla televisione. Nato a Trieste nel 1941, Andrea De Adamich è stato protagonista in pista negli anni sessanta e settanta, correndo con scuderie prestigiose come Ferrari, McLaren, Brabham e March. 🔗 Leggi su Rompipallone.it © Rompipallone.it - Mondo dello sport in lutto, se ne va a 84 anni: era amatissimo in TV

Contenuti che potrebbero interessarti

Durante la premiazione dei Collari d’oro, ovvero una delle più importanti onorificenze assegnate dal Coni ai migliori sportivi italiani, un giornalista della Rai si è rivolto al campione del mondo di Fioretto, lo schermidore Tommaso Marini, e gli ha fatto questa do - facebook.com Vai su Facebook

Lutto nel mondo dei motori, è morto Andrea De Adamich: ex pilota di Formula 1 e storico telecronista Mediaset - Lutto nel mondo dei motori, è morto a 84 anni Andrea De Adamich, ex pilota di Formula 1 e volto storico di Mediaset ... Da notizie.it

Andrea de Adamich morto a 84 anni: addio alla leggenda dell'automobilismo, ex pilota e telecronista di F1 - Nel 1991 fondò il Centro Internazionale Guida Sicura in collaborazione con Alfa Romeo ... tuttosport.com scrive

Lutto nel mondo dei motori: è morto a 84 anni Andrea De Adamich - MILANO (ITALPRESS) – Lutto nel mondo dei motori: si è spento a 84 anni Andrea De Adamich, ex pilota di Formula Uno e poi celebre telecronista a Mediaset. Si legge su msn.com