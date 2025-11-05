Mondiali di calcio 2026 questa volta vedere una partita sarà come vincere alla lotteria
Prezzi fino a 6.000 dollari e accesso all'acquisto basato su una sorta di lotteria: la vendita dei biglietti dei Mondiali di calcio da parte della Fifa sta diventando un caso. 🔗 Leggi su Wired.it
