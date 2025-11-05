Monaco | allo Yacht Club al via le Winter Series con ventuno equipaggi e sette nazioni
Lo Yacht Club de Monaco apre la stagione con una delle competizioni più seguite della vela internazionale, che negli anni si è imposta come appuntamento strategico per la classe J70. L’evento, che si disputa su uno dei campi di regata più affidabili del Mediterraneo, consente agli equipaggi di mantenere il ritmo agonistico anche nei mesi più freddi, quando la maggior parte dei circuiti è ferma. Qui tattica, affiatamento e precisione nelle regolazioni vengono messi alla prova in condizioni reali, offrendo un’occasione concreta per affinare la preparazione in vista delle grandi regate della primavera. 🔗 Leggi su Lapresse.it
